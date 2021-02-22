"Ливерпуль" и "Севилья" могут обменяться вингерами

"Ливерпуль" и "Севилья" могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает La Razon.

По сведениям издания, клубы обсудят сделку с участием вингеров Такуми Минамино и Лукаса Окампоса.

Рыночная стоимость японца оценивается в 10 миллионов евро, а аргентинца - в 45 миллионов, поэтому "красным" придётся доплатить за трансфер.

Стоит отметить, что Минамино этой зимой ушёл на правах аренды в "Саутгемптон".

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