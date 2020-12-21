"Ливерпуль" и "Шальке" могут обменяться футболистами в январе

"Ливерпуль" по-прежнему интересуется турецким защитником "Шальке" Озаном Кабаком, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Шальке" не прочь продать турка, но хочет получить взамен бельгийского нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги.

В нынешнем сезоне 25-летний Ориги провел за "Ливерпуль" семь матчеЙ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 20-летнего Кабака восемь поединков за "Шальке".

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