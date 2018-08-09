"Ливерпуль" и "Сити" разыграют титул, "Арсенал" – мимо топ-4: прогноз на сезон АПЛ

Уже в пятницу вечером матчем "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" откроется новый английский сезон 2018/19. Редакция SoccerNews подготовила превью предстоящей кампании и делится своим прогнозом на интереснейшее первенство самой зрелищной лиги мира.

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – главные претенденты на чемпионство

Большинство аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что в предстоящем сезоне АПЛ именно "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" оспорят чемпионский титул.

С "горожанами" все понятно. В прошлом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы сняли вопрос золотых медалей еще до экватора чемпионата, а по итогу – установили рекорд, набрав 100 очков, при этом демонстрируя фантастическую игру, с которой под силу было совладать только "Ливерпулю". После такой мощной кампании "Сити" просто не может не быть главным фаворитом на чемпионство и в новом сезоне. Более того, манкунианцы сохранили состав, дополнив его Риядом Махрезом из "Лестера", сделка по которому сорвалась еще зимой. Конечно, чемпиону не помешал бы бразильский опорник Фред, которого у них из-под носа увел Жозе Моуринью, но с гибкостью схемы и универсализмом Гвардиолы, думается, "голубые" как-нибудь справятся и без экс-игрока "Шахтера".

Что касается "Ливерпуля", то, в первую очередь, стоит отметить просто восхитительную работу клуба на трансферном рынке. Финал Лиги чемпионов в Киеве даже Юргена Клоппа убедил в том, что вратарь топ уровня необходим команде, как воздух, иначе о трофеях можно и не мечтать. Подписание Алиссона Беккера, пусть и за огромные деньги, но все же мера вынужденная. Учитывая потерю Эмре Джана и серьезную травму Окслейда-Чемберлена, "красные" быстро сориентировались, подписав Фабиньо из "Монако" и за копеечные 15 миллионов евро Джердана Шакири из "Стока". Также к команде присоединился один из лучших игроков на своей позиции прямо сейчас – Наби Кейта, который подписал контракт с мерсисайдцами еще прошлым летом, но по обоюдному соглашению клубов, дополнительный сезон отбегал в "РБ Лейпциг".

А самое главное, что "Ливерпулю", как и "Сити" удалось сохранить всех своих ведущих игроков, включая Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино. Юрген Клопп будет проводить уже третий полноценный сезон в Англии, у него сыгранный и действительно мощный состав. Поэтому у болельщиков мерсисайдцев имеются все основания, чтобы требовать от команды борьбы за "золото".

Не пропустите! Трансферы "Ливерпуля" - просто бомба: Алиссон поможет выиграть чемпионство

"Красные дьяволы" опустятся на третью строчку

Жозе Моуринью страшно недоволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед", о чем уже не раз жаловался в своих предсезонных интервью. Оно и не удивительно, ведь в то время, когда "Ливерпуль" собирает дрим-тим, "Челси" не жалеет на молодого вратаря Кепу 80 миллионов, а "Эвертон" покупает ноунеймов за немыслимые для себя деньги, "красные дьяволы" до сих пор довольствуются тем, что выиграли конкуренцию за Фреда у "Манчестер Сити". Да, манкунианцы еще прикупили юного оборонца Диогу Далоту из "Порту", но этот трансфер, скорее, на перспективу.

Плюс ко всему, регулярно всплывает информация о желании покинуть команду Полем Погба. И это не может не дестабилизировать команду изнутри. И, тем не менее, если сравнивать с лондонскими клубами, у "Юнайтед" все же есть определенное преимущество. Во-первых, что у "Челси", что у "Арсенала" новые главные тренеры, которым еще предстоит прочувствовать новую лигу и построит новую команду, а на это нужно время. У "Тоттенхэма" же все куда более печально по части усиления. А так, как "шпоры" снова участвуют в Лиге чемпионов, то на внутреннее первенство их попросту может не хватить.

Исходя из вышеперечисленного, третье место для "Манчестер Юнайтед" – не самый плохой вариант. Хоть с этим вряд ли согласится "Особенный" и манкунианские болельщики.

"Челси" снова станет лучшей лондонской командой

Опять-таки, как и в случае с "Манчестер Юнайтед", отдавая предпочтение "Челси", стоит начать со сравнения по типу "у кого больше проблем". То, что Маурицио Сарри будет крайне непросто, понятно было еще задолго до его назначения. Но сейчас для "синих" главное – это сохранение в составе Азара и Виллиана. Потому как один уже не первый год рвется в мадридский "Реал", второй – в объятия Жозе Моуринью.

Тем не менее, у "Арсенала" ситуация еще сложнее. Как бы не хотелось поклонникам "канониров", а колбасить их команду после 22 лет жизни с Арсеном Венгером будет прилично. Тем паче, что сменил его такой противоречивый персонаж, как Унаи Эмери. "Тоттенхэм" же без обновлений рискует упасть в кризис, вероятность которого кратно увеличивается с растратой сил на участие в Лиге чемпионов.

"Кристал Пэлас" удивит, а "Вулверхэмптон" запрыгнет в топ-10

Помните, как в прошлом сезоне "Кристал Пэлас" похоронили после ужасного старта с Франком де Буром? А в итоге "орлы" уже под руководством Роя Ходжсона финишировали на 11 строчке! Так вот, совсем не удивительно, если лондонцам удастся уже в предстоящей кампании побороться за еврокубки. Опыта старине Рою не занимать, его "Фулхэм" девятилетней давности еще свеж в памяти. К тому же, состав у "орлов" крепкий, лидеров Миливоевича и Заху руководство не собирается продавать, а подписание хавбека сборной Германии Макса Майера и основного игрока "Вест Хэма" Шейку Куяте вселяют оптимизм в болельщиков "Пэлас".

"Вулверхэмптон" – безусловно, самый интересный новичок в новом сезоне Премьер-Лиги. Команду тренирует известный португальский специалист Эшпириту Санту, у нее есть свой почерк созидательной игры. Имя наставника позволяет клубу переманивать классных футболистов из его родины. К большой португальской диаспоре в стане "волков" уже присоединились чемпионы Европы Жоау Моутинью и Руй Патрисиу. Также "Вулвз" не пожалел денег на Рауля Хименеса, Беника Афобе, Вилли Боли и Диогу Жота. Если паззл сложиться, то финиш в топ-10 – вполне реальная задача для "Уондерерс".

"Кардифф", "Хаддерсфилд" и "Уотфорд" вылетят

Спрогнозировать аутсайдеров в английской Премьер-Лиге куда сложнее, чем фаворитов, но мы попробуем. "Уотфорд" – самая неинтересная команда АПЛ, которая меняет главных тренеров как перчатки. "Шершни" хорошо начали прошлый сезон, но после того, как Марку Силва выразил желание перебраться в "Эвертон" – все посыпалось. Команда сохранила прописку уже во главе с Руди Грасией, но их игра, мягко говоря, не впечатляла. Летнее трансферное окно также не внушает оптимизма.

Имея самый скромный состав в Премьер-Лиге, "Хаддерсфилду" все-таки удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, что уже является настоящим достижением для этой команды. По окончании сезона "Терьеры" выкупили своих ключевых игроков Лессля, Конголо, Хадерджоная, а также подписали форварда "Монако" Диакаби, но этого мало, чтобы закрепить свои позиции в АПЛ снова.

"Кардифф" – относительно олдскульная британская команда с опытным английским специалистом Нилом Уорноком во главе, которой страшно тяжко будет тягаться с преимущественно техничными командами Премьер-Лиги. Стиль игры, который хорошо работает в Чемпионшипе, с большой долей вероятности не принесет успеха в высшем дивизионе.

Турнирная таблица 2018/2019 - прогноз

1. "Ливерпуль"

2. "Манчестер Сити"

3. "Манчестер Юнайтед"

4. "Челси"

5. "Арсенал"

6. "Тоттенхэм"

7. "Кристал Пэлас"

8. "Эвертон"

9. "Вест Хэм"

10. "Вулверхэмптон"

11. "Брайтон"

12. "Ньюкасл"

13. "Лестер"

14. "Бернли"

15. "Саутгемптон"

16. "Фулхэм"

17. "Борнмут"

18. "Кардифф"

19. "Хаддерсфилд"

20. "Уотфорд"

Богдан Архипенко

Также читайте! "Зенит" - чемпион, "Анжи" и "Енисей" вылетят: прогноз на сезон РПЛ-2018/19 | http://soccernews.ru