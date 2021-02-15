"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" интересуются защитником "Астон Виллы"

Центральный защитник "Астон Виллы" Эзри Конса стал трансферной целью двух топ-клубов АПЛ.

По информации The Athletic, 23-летний футболист интересен "Ливерпулю" и "Тоттенхэму".

Рыночная стоимость англичанина оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Конса сыграл за "Астон Виллу" 21 матч и забил 2 гола.

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