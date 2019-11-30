"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ
В рамках 14-го тура АПЛ состоялись ещё четыре матча.
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" выиграли домашние поединки у "Брайтона" и "Борнмута" соответственно, "Челси" на своём поле уступил "Вест Хэму", а "Кристал Пэлас" в гостях взял верх над "Бернли".
"Челси" – "Вест Хэм" - 0:1
Гол: 0:1 – 48 Крессуэлл.
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Томори, Эмерсон, Зума, Маунт, Жоржиньо (Канте, 63), Пулишич, Ковачич, Педро (Виллиан, 63), Жиру (Хадсон-Одои, 71).
"Вест Хэм": Мартин, Бальбуэна, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 71), Снодграсс, Нобл, Райс, Антонио (Аллер, 76), Форнальс (Масуаку, 83).
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 2:1
Голы: 1:0 – 18 ван Дейк, 2:0 – 24 ван Дейк, 2:1 – 79 Данк.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Адриан, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 76), Салах (Лаллана, 69).
"Брайтон": Райан, Берн, Монтойя (Альсате, 69), Уэбстер, Данк, Стивенс, Биссума (Троссард, 69), Гросс, Проппер, Муй, Коннолли (Мопе, 76).
Удаление: Алиссон (76).
"Бернли" – "Кристал Пэлас" - 0:2
Голы: 0:1 – 45 Заа, 0:2 – 78 Шлупп.
"Бернли": Поуп, Тэйлор (Питерс, 36), Тарковски, Бардсли, Ми, Брэйди (Леннон, 77), Корк, Хендрик, Макнил, Барнс (Родригес, 62), Вуд.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Дэнн (Сако, 59), Келли, ван Анхолт, Макартур, Миливоевич, Куяте, Таунсенд (Шлупп, 69), Заа, Айю (Бентеке, 82).
"Тоттенхэм" – "Борнмут" - 3:2
Голы: 1:0 – 21 Алли, 2:0 – 50 Алли, 3:0 – 69 Сиссоко, 3:1 – 73 Уилсон, 3:2 – 90 Уилсон.
"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле (Лукас Моура, 74), Алли (Уинкс, 90), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 88), Кейн.
"Борнмут": Рэмсдейл, Рико, Кук, Аке, Стэйси, Фрэйзер (Уилсон, 63), Лерма, Кук (Гослинг, 74), Данджума, Соланке, Уилсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|14
|Кристал Пэлас
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8