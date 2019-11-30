"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ

В рамках 14-го тура АПЛ состоялись ещё четыре матча.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" выиграли домашние поединки у "Брайтона" и "Борнмута" соответственно, "Челси" на своём поле уступил "Вест Хэму", а "Кристал Пэлас" в гостях взял верх над "Бернли".

"Челси" – "Вест Хэм" - 0:1

Гол: 0:1 – 48 Крессуэлл.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Томори, Эмерсон, Зума, Маунт, Жоржиньо (Канте, 63), Пулишич, Ковачич, Педро (Виллиан, 63), Жиру (Хадсон-Одои, 71).

"Вест Хэм": Мартин, Бальбуэна, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 71), Снодграсс, Нобл, Райс, Антонио (Аллер, 76), Форнальс (Масуаку, 83).
 

"Ливерпуль" – "Брайтон" - 2:1

Голы: 1:0 – 18 ван Дейк, 2:0 – 24 ван Дейк, 2:1 – 79 Данк.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Адриан, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 76), Салах (Лаллана, 69).

"Брайтон": Райан, Берн, Монтойя (Альсате, 69), Уэбстер, Данк, Стивенс, Биссума (Троссард, 69), Гросс, Проппер, Муй, Коннолли (Мопе, 76).

Удаление: Алиссон (76).
 

"Бернли" – "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: 0:1 – 45 Заа, 0:2 – 78 Шлупп.

"Бернли": Поуп, Тэйлор (Питерс, 36), Тарковски, Бардсли, Ми, Брэйди (Леннон, 77), Корк, Хендрик, Макнил, Барнс (Родригес, 62), Вуд.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Дэнн (Сако, 59), Келли, ван Анхолт, Макартур, Миливоевич, Куяте, Таунсенд (Шлупп, 69), Заа, Айю (Бентеке, 82).
 

"Тоттенхэм" – "Борнмут" - 3:2

Голы: 1:0 – 21 Алли, 2:0 – 50 Алли, 3:0 – 69 Сиссоко, 3:1 – 73 Уилсон, 3:2 – 90 Уилсон.

"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле (Лукас Моура, 74), Алли (Уинкс, 90), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 88), Кейн.

"Борнмут": Рэмсдейл, Рико, Кук, Аке, Стэйси, Фрэйзер (Уилсон, 63), Лерма, Кук (Гослинг, 74), Данджума, Соланке, Уилсон.

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