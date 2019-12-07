"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников

В рамках 16-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Борнмут", а "Тоттенхэм" разгромил "Бернли".

"Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Лестер" на 11 очков. "Шпоры" поднялись на пятое место.

"Борнмут" - "Ливерпуль" 0:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 35 - 0:1, Кейта, 44 - 0:2, Салах, 54 - 0:3

"Борнмут": Рэмсдейл, Рико, Мифем, Фрэнсис, Аке (Симпсон, 35), Лерма, Биллинг (Кук, 58), Фрэйзер, Данджума, Уилсон (Гослинг, 64), Соланке.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен (Александер-Арнолд, 40), Робертсон (Джонс, 76), Гомес, Хендерсон, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Шакири, 87), Салах, Фирмино.



"Тоттенхэм" - "Бернли" 5:0

Голы: Кейн, 4 - 1:0, Лукас Моура, 9 - 2:0, Сон Хын Мин, 32 - 3:0, Кейн, 54 - 4:0, Сиссоко, 74 - 5:0

"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Алдервейрелд, Орье (Скипп, 80), Санчес, Алли (Пэрротт, 85), Лукас Моура (Сессеньон, 75), Сиссоко, Дайер, Сон Хын Мин, Кейн.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Питерс, Ми, Тарковски, Брэйди (Леннон, 71), Корк, Хендрик, Макнил, Родригес, Вуд (Выдра, 65).



"Уотфорд" - "Кристал Пэлас" 0:0

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Мазина, Капу, Дукуре (Чалоба, 78), Перейра (Грэй, 77), Сарр, Деулофеу, Дини.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Кэйхилл, Томкинс, Шлупп (Ридевалд, 46), Таунсенд (Бентеке, 73), Миливоевич, Макартур, Куяте (Маккарти, 83), Заа, Айю.

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