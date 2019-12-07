"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников

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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников

В рамках 16-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Борнмут", а "Тоттенхэм" разгромил "Бернли".

"Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Лестер" на 11 очков. "Шпоры" поднялись на пятое место.

"Борнмут" - "Ливерпуль" 0:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 35 - 0:1, Кейта, 44 - 0:2, Салах, 54 - 0:3

"Борнмут": Рэмсдейл, Рико, Мифем, Фрэнсис, Аке (Симпсон, 35), Лерма, Биллинг (Кук, 58), Фрэйзер, Данджума, Уилсон (Гослинг, 64), Соланке.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен (Александер-Арнолд, 40), Робертсон (Джонс, 76), Гомес, Хендерсон, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Шакири, 87), Салах, Фирмино.


"Тоттенхэм" - "Бернли" 5:0

Голы: Кейн, 4 - 1:0, Лукас Моура, 9 - 2:0, Сон Хын Мин, 32 - 3:0, Кейн, 54 - 4:0, Сиссоко, 74 - 5:0

"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Алдервейрелд, Орье (Скипп, 80), Санчес, Алли (Пэрротт, 85), Лукас Моура (Сессеньон, 75), Сиссоко, Дайер, Сон Хын Мин, Кейн.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Питерс, Ми, Тарковски, Брэйди (Леннон, 71), Корк, Хендрик, Макнил, Родригес, Вуд (Выдра, 65).    


"Уотфорд" - "Кристал Пэлас" 0:0

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Мазина, Капу, Дукуре (Чалоба, 78), Перейра (Грэй, 77), Сарр, Деулофеу, Дини.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Кэйхилл, Томкинс, Шлупп (Ридевалд, 46), Таунсенд (Бентеке, 73), Миливоевич, Макартур, Куяте (Маккарти, 83), Заа, Айю.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 16 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
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