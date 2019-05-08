"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Чемпионов

По результатам полуфинальных матчей Лиги Чемпионов определились финалисты турнира. 

Ими стали английские клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Финальный матч состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

В плей-офф "Ливерпуль" обыграл "Баварию" (0:0, 3:1), "Порту" (2:0, 4:1) и "Барселону" (0:3, 4:0). "Тоттенхэм" был сильнее "Боруссии" (3:0, 1:0), "Манчестер Сити" (1:0, 3:4) и "Аякса" (0:1, 3:2).

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Если откровенно, то Юрген Иванович Клопп заслужил уже кубок ЛЧ, столько раз он к нему подбирался, все ближе и ближе. Но буду болеть за Сона все таки.

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"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов

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