"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вышли в 5-й раунд Кубка Лиги

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись два матча 4-го раунда Кубка английской Лиги. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" обыграли, соответственно, "Престон" и "Бернли", и вышли в следующий раунд.

Победу мерсисайдцам принесли голы Такуми Минамино и Дивока Ориги. Лондонцы одержали победу благодаря голу Лукаса Моуры.

"Престон" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)

Голы: Минамино, 62 - 0:1, Ориги, 84 - 0:2

"Ливерпуль": Адриан, Матип (Филлипс, 46), Уильямс, Гомес, Цимикас, Мортон, Джонс (Бек, 90), Окслейд-Чемберлен (Диксон-Боннер, 90), Минамино, Блэр (Брэдли, 55), Ориги.

"Бернли" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:0)

Гол: Лукас Моура, 68 - 0:1

"Тоттенхэм": Голлини, Эмерсон, Ромеро, Дэвис, Санчес, Ло Чельсо (Родон, 89), Скипп (Ндомбеле, 66), Бергвейн (Сон Хын Мин, 66), Хейбьерг, Хиль (Лукас Моура, 25), Кейн.

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