"Ливерпуль" и "Ювентус" поборются за Брандта

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"Ливерпуль" и "Ювентус" поборются за Брандта

"Ливерпуль" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Байера" Юлиану Брандту, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, английский и итальянский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Брандт провел за "Байер" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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