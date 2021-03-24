"Ливерпуль" и "Ювентус" поборются за защитника "Реала"

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"Ливерпуль" и "Ювентус" поборются за защитника "Реала"

Фото: твиттер RM Only/Автор неизвестен 

"Ливерпуль" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Реала" Начо Фернандесу, сообщает AS.

По сведениям издания, английский и итальянский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игрока можно купить по сниженной цене, так как его контракт с "Реалом" истекает через год. Также Начо входит в сферу интересов "Ромы".

31-летний Начо в нынешнем сезоне провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Начо считает, что "Реал" не должен идти на любые условия Рамоса. | http://soccernews.ru
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