"Ливерпуль" и "Ювентус" поборются за защитника "Реала"

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"Ливерпуль" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Реала" Начо Фернандесу, сообщает AS.

По сведениям издания, английский и итальянский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игрока можно купить по сниженной цене, так как его контракт с "Реалом" истекает через год. Также Начо входит в сферу интересов "Ромы".

31-летний Начо в нынешнем сезоне провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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