"Ливерпуль" или МЮ: кто фаворит самого маркетингового противостояния этих выходных в Европе?

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"Ливерпуль" или МЮ: кто фаворит самого маркетингового противостояния этих выходных в Европе?Два самых популярных и титулованных клуба Англии сражаются за чемпионство – такого не было с сезона-2008/09. "Ливерпуль" до прорыва с Клоппом преимущественно находился за пределами ТОП-4, "Манчестер Юнайтед" после Фергюсона упал с завоеванного трона, а единичные проблески команд ("Ливерпуль" 13/14 и МЮ 17/18) гасил "Манчестер Сити". Сейчас, правда, "горожане" могут оставить оба "красных" клуба ни с чем. Не просто могут – согласно котировкам букмекеров, такой итог весьма вероятный. Явный фаворит АПЛ сейчас находится на четвертом месте. Как так? Во-первых, "Сити" имеет матч в запасе, а по потерянным очкам отстает от лидера всего на один балл. Во-вторых, команда Пепа Гвардиолы набрала отличную форму, уверенно штампует победы и вселяет какую-никакую веру в стабильность. В-третьих, "хромые" соперники, которые не могут выдавать результат стабильно.

У "Ливерпуля" весь сезон переполнен лазарет. Вылетел лидер и лучший защитник ван Дейк, а за ним травмировались другие основные центрбеки. Костяк полузащиты (Фабиньо, а порой и Хендерсон) вынужден опускаться в оборону, что сказывается на средней линии. Новичок Тьягу Алькантара, который должен добавить вариативности, пережил коронавирус и повреждения. Похожая история с Жотой. Для интенсивного футбола Клоппа команда должна быть прекрасно готова, а высокая линия обороны состоять не из тинейджеров и хавбеков. На это наложился персональный регресс некоторых звезд. В первую очередь речь о "плеймейкера на фланге" Александра-Арнольда. Трент генерирует ощутимо меньше остроты у чужих ворот (в этом сезоне создает из игры один момент, в прошлом было 1.4), а ошибки у своих никуда не исчезли.

У главного бомбардира "Ливерпуля" якобы все в порядке – Салах забивает на привычном уровне и лидирует в бомбардирской гонке АПЛ. Впрочем, на дистанции ожидается падение результативности египтянина. 38% голов он забил с пенальти, а количество и качество ударов с игры упали. В прошлом сезоне Мохаммед наносил 4.03 удара за игру со средним весом 0.13xG; а в текущем – 3.27 удара при 0.1xG. Показательный факт – в этом чемпионате Мо еще ни разу не пробил из пределов вратарской. У Фирмино также наблюдается падение качества моментов, а прогресс Мане не перекрывает спад продуктивности его партнеров.

Позиции "Манчестер Юнайтед" на вершине АПЛ еще более шаткие. Сульшер приучил, что его команда выступает сериями – очень удачные отрезки обязательно меняются провальными. Текущая хорошая серия (29 очков в 11 турах) позволила воспользоваться проблемами конкурентов и выпрыгнуть на первое место. Но на сколько хватит "дьяволам" запала? Никаких гарантий! Фаны не очень любят Погба, однако он является олицетворением этого МЮ, тоже играя отрезками. Когда мотивирован – разрывает, если нет – команда в меньшинстве. Бруну Фернандеш ногой выбил дверь в АПЛ и стал лучшим игроком чемпионата в 2020-м. Благодаря его постоянному желанию (и умению) заострять, МЮ начал значительно лучше играть с середняками, значительно эффективнее строить позиционные атаки. А в топ-матчах Сульшер хорошо нейтрализовал соперников и раньше.

Команда на определенном уровне стабилизировалась. Есть две равноценные пары в центре поля, появилась конкуренция в обороне, наконец-то сделали шаг вперед (в прямом и переносном смыслах) фулбеки, вышел из кризиса Де Хеа, благодаря Кавани появились варианты впереди. Однако это все "на определенном уровне", "Манчестер Юнайтед" никак нельзя назвать сильнейшим в Англии прямо сейчас. Последние три победы удалось вырвать не без нотки везения. Рикошеты, спорный пенальти... Важен даже не характер победных голов, а то, что манкунианцы не выглядели сильнее "Вулверхэмптона", "Астон Виллы" и "Бернли" по игре. Это чемпионский менталитет? Да, но в то же время это удача. Согласно системе xPTS "Юнайтед" должны быть на 6 месте АПЛ (перебор в 7 с половиной очков).

Сегодня матч сезона? В плане маркетинга – да. В плане борьбы за чемпионство – нет. Но в любом случае нас ожидает интересная битва двух мощных команд. "Ливерпуль" вряд ли согласится на скучные нули в дерби, как "Манчестер Сити". Несмотря на все трудности, "скаузеры" демонстрируют солидный футбол. Далеко не такой, как год назад, но солидный. Два очка в трех турах против "Вест Брома", "Ньюкасла" и "Саутгемптона" – не очень справедливый результат. Учитывая ход матчей, мерсисайдцы могли взять 7 пунктов или даже все 9. А Сульшер, как мы уже упоминали, всегда отлично готовится к топ-матчам. У него есть опция с тремя центрбеками (и достаточно защитников под нее), опция с классическими 4-2-3-1 (Фред и Мактоминей под Бруну), опция с ромбом (чтобы вместить Погба). Словом, "Манчестер Юнайтед" обещает быть интересным. "Дьяволы" способны прервать 67-матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" на "Энфилде".

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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