"Ливерпуль" имеет преимущество в личных встречах с "Реалом" в Кубке Чемпионов

"Ливерпуль" имеет преимущество в личных встречах с мадридским "Реалом" в рамках Кубка Чемпионов.

Всего финалисты нынешнего розыгрыша ЛЧ в самом престижном европейском клубном турнире встречались между собой пять раз - три победы в своем активе имеют "красные", на один раз меньше своего соперника по противостоянию обыграли "сливочные". Разница мячей в этой дуэли - 6:4 в пользу англичан.

Напомним, президент "Ромы" остался шокирован судейством в матче с "Ливерпулем". | soccernews.ru