"Ливерпуль" имеет внушительную беспроигрышную серию в АПЛ
В рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (1:0).
Таким образом, беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ достигла 38 матчей. Отметим, что оба круга в чемпионате длятся 38 игр.
Из этих 38 игр подопечные Юргена Клоппа выиграли 33 и пять раз завершали вничью. Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в АПЛ 3 января 2019 года в матче с "Манчестер Сити".
На данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Лестер Сити
|22
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|22
|14