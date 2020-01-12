"Ливерпуль" имеет внушительную беспроигрышную серию в АПЛ

В рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (1:0).

Таким образом, беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ достигла 38 матчей. Отметим, что оба круга в чемпионате длятся 38 игр.

Из этих 38 игр подопечные Юргена Клоппа выиграли 33 и пять раз завершали вничью. Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в АПЛ 3 января 2019 года в матче с "Манчестер Сити".

На данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

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