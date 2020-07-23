"Ливерпуль" имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах

В предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" дома одержал победу над "Челси" (5:3).

Это была последняя домашняя игра "Ливерпуля" в текущем сезоне АПЛ. В последнем туре "красных" ожидает выезд к "Ньюкаслу".

Как сообщает Opta Sports, "Ливерпуль" в течение трех сезонов не проигрывает в АПЛ на "Энфилде". Это клубный рекорд.

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