"Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона"

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"Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона"

"Ливерпуль" переиграл "Эвертон" (1:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Как сообщает Squawka, "Ливерпуль" не проигрывает "Эвертону" с 2010 года. Кроме того, "красные" не проигрывали "ирискам" в домашних матчах с 1999 года.

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в мерсисайдском дерби длится 21 игру (11 побед, 10 ничьих), что является рекордом в противостоянии двух команд.

Также "Ливерпуль" впервые с сезона 1986/87 два раза за сезон одолел "Эвертон" на "Энфилде".

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