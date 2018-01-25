"Ливерпуль" интересуется бывшим форвардом "Зенита"

Теги ливерпульвест бромвич альбионхосе саломон рондон

"Ливерпуль" интересуется бывшим форвардом "Зенита""Ливерпуль" интересуется форвардом "Вест Бромвича" Саломоном Рондоном, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего нападающего "дроздов", выступавшего в РФПЛ за казанский "Рубин" и питерский "Зенит", в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Рондон забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Вест Бромвич".

Напомним, "Ливерпуль" стал еще одним претендентом на Бэйла. | soccernews.ru

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