"Ливерпуль" интересуется бывшим форвардом "Зенита"

"Ливерпуль" интересуется форвардом "Вест Бромвича" Саломоном Рондоном, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего нападающего "дроздов", выступавшего в РФПЛ за казанский "Рубин" и питерский "Зенит", в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Рондон забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Вест Бромвич".

Напомним, "Ливерпуль" стал еще одним претендентом на Бэйла. | soccernews.ru