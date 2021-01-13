"Ливерпуль" интересуется бывшим защитником "Спартака"

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"Ливерпуль" интересуется бывшим защитником "Спартака"

"Ливерпуль" проявляет интерес к сербскому защитнику "Наполи" Николе Максимовичу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб заинтересован в трансфере футболиста. Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2021 года, поэтому его можно приобрести за небольшую сумму. 

Напомним, что "Ливерпуль" из-за травм лишился центральных защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

В нынешнем сезоне 28-летний Максимович провел за "Наполи" 13 матчей во всех турнирах. В 2018 году серб выступал за московский "Спартак" на правах аренды.

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