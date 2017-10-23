"Ливерпуль" интересуется Дракслером

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"Ливерпуль" интересуется Дракслером

"Ливерпуль" проявляет интерес к немецкому полузащитнику ПСЖ Юлиану Дракслеру, сообщает TF1.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Видеть хавбека в составе команды хочет главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Впрочем, немецкий игрок в данный момент не заинтересован в смене клуба.

В этом сезоне 24-летний Дракслер провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Дракслер: "Не разочарован своим положением в ПСЖ". | http://soccernews.ru

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