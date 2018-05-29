"Ливерпуль" интересуется еще одним игроком "Монако"

Полузащитник "Монако" Тома Лемар в ближайшее время может стать игроком "Ливерпуля".

Французская пресса сообщает, что тренерский штаб "красных" заинтересован в приобретении 22-летнего игрока сборной Франции.

В понедельник "Ливерпуль" приобрел у "Монако" полузащитника Фабинью, который подписал долгосрочный контракт с английским клубом.

Читайте: "Ливерпуль" вышел на контакт с Райолой для обсуждения трансфера его клиента | http://soccernews.ru