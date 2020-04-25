"Ливерпуль" интересуется форвардом "Лацио"

Нападающий "Лацио" Хоакин Корреа стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные" хотят подписать аргентинца, чтобы он подменял основное атакующее трио команды в лице Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Приобретение 25-летнего форварда может обойтись "Ливерпулю" в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Корреа сыграл за "Лацио" 27 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "орлами" рассчитан до 2024 года.

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