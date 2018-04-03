"Ливерпуль" интересуется форвардом "Валенсии"

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"Ливерпуль" интересуется форвардом "Валенсии"

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Феррану Торресу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные" давно следят за прогрессом 18-летнего футболиста. В итоге руководство мерсисайдского клуба решило предпринять попытки купить талантливого испанца.

В этом сезоне Торрес сыграл за "Валенсию" 10 матчей и сделал 2 результативных передачи. Сегодня он подписал с "летучими мышами" новый контракт до 2021 года с суммой отступных в размере 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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