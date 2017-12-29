"Ливерпуль" интересуется Горетцкой

Теги шалькелеон горетцкаливерпуль

"Ливерпуль" интересуется Горетцкой

Хавбек "Шальке" Леон Горетцка может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Bild, в услугах футболиста заинтересован "Ливерпуль". Напомним, что летом у игрока истекает соглашение с немецким клубом.

Ранее сообщалось, что Горетцкой интересуются "Бавария", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Читайте также: "Ливерпуль" готов обменять Коутиньо на хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов