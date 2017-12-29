"Ливерпуль" интересуется Горетцкой

Хавбек "Шальке" Леон Горетцка может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Bild, в услугах футболиста заинтересован "Ливерпуль". Напомним, что летом у игрока истекает соглашение с немецким клубом.

Ранее сообщалось, что Горетцкой интересуются "Бавария", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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