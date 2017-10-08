"Ливерпуль" интересуется хавбеком "Байера"

Английский "Ливерпуль" интересуется полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, информирует FootMercato.

По сведениям источника, скауты "красных" составили положительные отчеты об игре 18-летнего хавбека в матчах за клуб, а также за сборную Германии U-19. Поэтому мерсисайдцы планируют сделать "аптекарям" официальное предложение по их перспективному игроку.

В нынешнем сезоне Хаверц сыграл 5 матчей за "Байер", результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Крукс раскритиковал игру "Ливерпуля". | soccernews.ru