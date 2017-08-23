"Ливерпуль" интересуется хавбеком "Реала"

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"Ливерпуль" интересуется хавбеком "Реала"Английский "Ливерпуль" интересуется полузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем, информирует Express.

По сведениям издания, "красные" рассматривают 23-летнего хавбека "сливочных" в качестве альтернативы своей главной трансферной цели текущим летом - Наби Кейта из немецкого "РБ Лейпциг". Учитывая, что хорват не является безоговорочным игроком стартового состава своей команды, вполне возможно, что он ответит согласием на предложение "Ливерпуля".

Напомним, "Барселона" намерена согласовать трансфер Коутиньо в течение ближайших нескольких дней. | soccernews.ru

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