"Ливерпуль" интересуется хавбеком "Ромы"

"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Ромы" Николо Дзаньоло.

Как сообщает Express, мерсисайдцы планируют приобрести игрока этим летом. Стоимость сделки оценивается в 59 миллионов евро. Возможно, "Ливерпуль" включит в сделку Деяна Ловрена, чтобы снизить стоимость.

Отметим, что на данный момент Дзаньоло залечивает травму. В январе у него был разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Дзаньоло перешел в "Рому" в 2018 году. За это время он провел 60 игр, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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