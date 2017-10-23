"Ливерпуль" интересуется израильским форвардом

Нападающий "Маккаби" из Петах-Тиквы Манор Соломон может перейти в "Ливерпуль", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "красные" готовы заплатить за 18-летнего израильтянина порядка пяти миллионов евро.

Стоит отметить, что на Соломона также претендует туринский "Ювентус".

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