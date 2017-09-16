"Ливерпуль" интересуется Кьезой

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 19-летний игрок Кьеза провел за "Фиорентину" 36 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2021 года.

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