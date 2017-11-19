"Ливерпуль" интересуется Лемаром и Пасторе

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"Ливерпуль" интересуется Лемаром и Пасторе

Хавбек "Монако" Тома Лемар и полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе попали в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщают английские СМИ, руководство мерсисайдцев видит в этих футболистах замену Коутиньо, если тот покинет клуб в январе.

Сообщается, что "Ливерпуль" готов выложить за обоих игроков 121 миллион евро.

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