"Ливерпуль" интересуется мексиканским форвардом

Нападающий "Америки" Диего Лайнес может перейти в "Ливерпуль", сообщает ESPN.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретением 17-летнего мексиканца.

Скауты "красных" пристально следили за игрой Лайнеса на юношеском Чемпионате Мира, который завершился сегодня в Индии.

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