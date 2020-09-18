"Ливерпуль" интересуется нападающим "Вулверхэмптона"

Форвард "Вулверхэмптона" Диогу Жота может продолжить карьеру в "Ливерпуле", пишет The Times.

По информации источника, "красные" проявили заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста.

Рыночная стоимость португальца оценивается в 28 миллионов евро.

Жота выступает за "Вулверхэмптон" с июля 2017 года, сыграл 131 матч, забил 44 гола и сделал 19 ассистов.

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