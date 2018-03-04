"Ливерпуль" интересуется одним из лидеров "Ниццы"

Хавбек "Ниццы" Жан-Мишель Сери попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает talksport, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что игрок станет отличной заменой Эмре Джану, который покинет клуб по окончании сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Сери со стороны "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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