"Ливерпуль" интересуется перспективным итальянцем

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"Ливерпуль" интересуется перспективным итальянцем

"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу, сообщает The Express.

По сведениям издания, "красные" попытаются купить 20-летнего итальянца ближайшим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Кьеза сыграл за "Фиорентину" 34 матча, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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