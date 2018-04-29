"Ливерпуль" интересуется перспективным итальянцем

"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу, сообщает The Express.

По сведениям издания, "красные" попытаются купить 20-летнего итальянца ближайшим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Кьеза сыграл за "Фиорентину" 34 матча, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Интер" и "Ливерпуль" поборются за хавбека "Ромы". | http://soccernews.ru