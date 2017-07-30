"Ливерпуль" интересуется Пулишичем

Хавбек дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Mirror.

По сведениям издания, руководство "Ливерпуля" видит в футболисте возможную замену Коутиньо, которого хочет купить "Барселона".

Сообщается, что наставник мерсисайдцев Юрген Клопп поддерживает покупку Пулишича.

В прошлом сезоне Пулишич сыграл 53 поединка и отметился 7 голами.

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