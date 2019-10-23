"Ливерпуль" интересуется Санчо

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"Ливерпуль" интересуется Санчо

"Ливерпуль" нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как сообщил бывший игрок "красных" Дитмар Хаманн, следующим летом мерсисайдский клуб планирует купить талантливого англичанина.

Напомним, что интерес к 19-летнему футболисту также проявляет "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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