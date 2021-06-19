"Ливерпуль" интересуется шведским нападающим

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"Ливерпуль" интересуется шведским нападающим

Фото инстаграм Александра Исака

Форвард "Реал Сосьедада" Александр Исак стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, скауты "красных" следят за игрой 21-летнего футболиста сборной Швеции на Евро-2020.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп видит в перспективном нападающем замену для Роберто Фирмино.

В минувшем сезоне Исак сыграл за "Реал Сосьедад" 44 матча, забил 17 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Ранее СМИ писали об интересе к шведу со стороны "Ромы", "Барселоны", дортмундской "Боруссии" и "Арсенала".

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