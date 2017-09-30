"Ливерпуль" интересуется Вернером

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Eurosport.

По информации ресурса, тренер "красных" Юрген Клопп считает, что с приходом футболиста команда полностью укомплектует линию атаки.

Напомним, что в услугах Вернера заинтересованы "Барселона" и "Реал".

В нынешнем сезоне Вернер провел 9 матчей, забил 6 голов и отдал один ассист.

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