"Ливерпуль" интересуется вингером "Наполи" Лоренцо Инсинье, информирует Rai Sport.

По сведениям источника, "красные" рассматривают вариант с приобретением 27-летнего игрока неаполитанцев летом следующего года. В подписании итальянца заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В текущем сезоне Инсинье забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу в 10 матах за "Наполи".

Напомним, также "Ливерпуль" интересуется хавбеком "Наполи". | soccernews.ru