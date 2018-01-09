"Ливерпуль" интересуется вингером ПСЖ

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"Ливерпуль" интересуется вингером ПСЖАнглийский "Ливерпуль" интересуется вингером французского ПСЖ Лукасом Моурой, информирует Le Parisien.

По сведениям источника, "красные" рассматривают вариант с подписанием 25-летнего игрока парижан в зимнее трансферное окно, однако на сегодняшний день никаких контактов между клубами по поводу возможного трансфера бразильца, которого парижане оценили в 40 миллионов евро, не было.

В нынешнем сезоне Моура забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за ПСЖ.

Напомним, Клопп может покинуть "Ливерпуль". | soccernews.ru

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