"Ливерпуль" интересуется вратарем "Сток Сити"

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"Ливерпуль" интересуется вратарем "Сток Сити"

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Express, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен игрой голкиперов команды Миньоле и Кариуса, поэтому покупка нового голкипера является приоритетной целью клуба на летнее трансферное окно.

Ориентировочная стоимость Батленда составляет 45 миллионов евро.

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