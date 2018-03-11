"Ливерпуль" интересуется вратарем "Сток Сити"

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Express, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен игрой голкиперов команды Миньоле и Кариуса, поэтому покупка нового голкипера является приоритетной целью клуба на летнее трансферное окно.

Ориентировочная стоимость Батленда составляет 45 миллионов евро.

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