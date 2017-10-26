"Ливерпуль" интересуется защитником "Ромы" Эмерсоном

"Ливерпуль" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Ромы" Эмерсону, сообщает GazzaMercato.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что 23-летний Эмерсон из-за травмы пока что не провел ни одного матча в этом сезоне.

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