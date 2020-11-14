"Ливерпуль" ищет центрального защитника, в шорт-листе клуба уже 7 игроков

Список потенциальных новичков "Ливерпуля" пополнил центральный защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду.

По информации журналиста Янниса Чорианопулоса, "красные" уже контактировали с греческим клубом, чтобы узнать цену на 26-летнего футболиста.

"Олимпиакос" готов продать португальца не менее чем за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в списке интересов "Ливерпуля" числятся Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг"), Бен Уайт ("Брайтон"), Озан Кабак ("Шальке"), Глейсон Бремер ("Торино"), Дэрил Янмаат (свободный агент) и Сократис Папастатопулос ("Арсенал").

Не пропустите: Новость о заражении Салаха коронавирусом удалена. | http://soccernews.ru