Ливерпуль исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО: названа причина
Фото: твиттер "Эвертона"
Город Ливерпуль был исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщает Sky Sports, причиной этому называется "необратимая утрата характеристик", которая указывает на универсальную ценность, вызванная строительными работами в доках города. Один из проектов, повлиявших на лишение города статуса, - постройка нового стадиона "Эвертона" в доке Брэмли-Мур.
"Исторический центр Ливерпуля и доки были внесены в список как свидетельство развития одного из крупнейших торговых центров мира XVIII-XIX веков. Любое исключение из cписка всемирного наследия - это потеря для международного сообщества", - заявили в ЮНЕСКО.
Отметим, что Ливерпуль был объектом всемирного наследия с 2004 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18