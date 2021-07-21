Ливерпуль исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО: названа причина

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Ливерпуль исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО: названа причинаФото: твиттер "Эвертона"

Город Ливерпуль был исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Sky Sports, причиной этому называется "необратимая утрата характеристик", которая указывает на универсальную ценность, вызванная строительными работами в доках города. Один из проектов, повлиявших на лишение города статуса, - постройка нового стадиона "Эвертона" в доке Брэмли-Мур.

"Исторический центр Ливерпуля и доки были внесены в список как свидетельство развития одного из крупнейших торговых центров мира XVIII-XIX веков. Любое исключение из cписка всемирного наследия - это потеря для международного сообщества", - заявили в ЮНЕСКО.

Отметим, что Ливерпуль был объектом всемирного наследия с 2004 года.

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