"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка Лиги

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"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка Лиги

"Ливерпуль" продолжит выступление в текущем розыгрыше Кубка Английской Лиги.

"Красным" грозило исключение из турнира за участие в матче 1/16 финала полузащитника Педро Чиривельи, однако по итогам разбирательства было принято решение не применять к клубу самые строгие санкции.

Решено оштрафовать "Ливерпуль" на 200 тысяч фунтов, половина из этой суммы - условное взыскание, то есть мерсисайдцы будут вынуждены выплатить её только в том случае, если нарушат правила аналогичным образом в следующем сезоне. 

Напомним, что в 1/8 финала Кубка Лиги "скаузеры" встретятся с лондонским "Арсеналом".

Не пропустите: "Ливерпуль" впервые с 2014 года пропустил 3 гола в домашнем матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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