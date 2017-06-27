"Ливерпуль" избежал наказания за переговоры с ван Дейком

Руководство АПЛ не будет наказывать "Ливерпуль" за переговоры с голландским защитником "Саутгемптона" Вирджилом ван Дейком, сообщает The Times.

По сведениям издания, мерсисайдцы принесли извинения "святым" за то, что общались с футболистом без разрешения его клуба. В "Саутгемптоне" остались довольны извинениями.

Ранее сообщалось, что "святые" оценивают 25-летнего ван Дейка в 79 миллионов евро. Игроком также интересуется "Челси".

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