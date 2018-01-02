"Ливерпуль" изменил свою позицию по Коутиньо

"Ливерпуль" изменил свою позицию по будущему полузащитника Филиппе Коутиньо и готов к переговорам по продаже одного из своих лидеров.

"Коутиньо будет "не готов" к матчу Кубка Англии против "Эвертона". Что касается его будущего, то позиция "Ливерпуля" изменилась - похоже, теперь они открыты для всех вариантов. Продать его сейчас, продать сейчас и удержать до лета. Вариант удержать его дольше, похоже, уже самый крайний. Тем не менее, от "Барселоны" предложений пока не поступало" - написал в своём твиттере известный испанский журналист Гильем Балаге.

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