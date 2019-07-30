"Ливерпуль" изменил трансферные планы

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"Ливерпуль" изменил трансферные планы

"Ливерпуль" намерен до закрытия трансферного окна оформить ещё одну сделку, сообщает Liverpool Echo.

Ожидалось, что "красные" купят у "Бордо" нападающего Франсуа Камано, однако клуб изменил свои планы.

"Ливерпуль" отказался от перехода 23-летнего гвинейца, зато возобновил интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу.

Стоит отметить, что ранее перспективный португалец был крайне близок к уходу в "Манчестер Юнайтед".

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