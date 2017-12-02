"Ливерпуль" крупно обыгрывает в гостях "Брайтон"

Один из лидеров английской Премьер-лиги "Ливерпуль" гостил в 15 туре у новичка дивизиона "Брайтона". Последний раз в чемпионате клубы пересекались между собой в 1983 году. А пять лет назад мерсисайдцы и "чайки" встречались в рамках Кубка Англии и последние были биты со счетом 1:6. В текущем сезоне "красные" традиционно борются за первые места в таблице, но и "Брайтон" задних не пасет.

Поединок активнее начали гости, в игре которых просматривалось желание забить быстрый гол. И шанс такой у подопечных Юргена Клоппа случился на 6-й минуте. Арнольд промчался по бровке и вырезал подачу во вратарскую, где Фирмино с помощью корпуса продавил мяч к линии ворот, и затем пробил, но в створ не попал.

Выдержав стартовый натиск соперника, "чайки" провели свою атаку. Браун слева прорвался к воротам, после чего отпасовал на Мюррея. Форвард "Брайтона" пробивал с разворота, но удар у него не получился, хотя до ворот было не больше 8 метров.

А затем гости организовали вторую волну активности. Как оказалось, она и стала переломной в матче. На исходе получаса игры "Ливерпуль" открыл счет. Коутиньо с правого корнера навесил точно на линию вратарской, где Джан выиграл позицию и воздух у Даффи, а затем пробил головой аккурат под перекладину. Райан даже не шелохнулся – 0:1.

И тут же хозяева пропустили во второй раз. Едва "чайки" разыграли мяч с центра поля, как тут же его потеряли. Салах разогнал атаку "красных", выдал мяч на ход Коутиньо, а тот перед штрафной отпасовал правее на бегущего параллельно Фирмино. Роберто оставалось только попасть в створ – 0:2.

Вот так за две минуты мерсисайдцы добыли хорошую фору в счете, отправив соперника в нокдаун. Однако впереди был еще второй тайм, в котором игрокам "Брайтона" можно было попытаться что-то изменить.

И шанс у хозяев поля был. На 47-й минуте Браун с левого края прострелил на линию вратарской, где Мюррей занял правильную позицию и пробивал с правой в касание, но Миньоле каким-то чудом вытащил мяч. А спустя две минуты "Ливерпуль" увеличил свое превосходство. Фирмино поборолся в центре поля за мяч и сбросил сферу на Салаха. Мохамед разогнался по центру, дошел к чужой штрафной, собрал на себя защитников и выложил снаряд на правый край штрафной на Фирмино. Роберто сходу влепил сферу в левую "девятку", расстреляв голкипера – 0:3.

И все же "Брайтон" не сдался и вскоре один мяч отыграл. Сделали это хозяева после весьма спорного пенальти. После навеса с правого корнера, в штрафной "красных" упал Стивенс во время борьбы с Джаном. Грэм Скотт после небольших раздумий решил свистнуть, хотя повтор показал, что арбитр, скорее всего, ошибся. Мюррей с "точки" пробил безукоризненно – 1:3.

В дальнейшем команда Криса Хьютона бросила на спасение матча большие силы, оставляя тылы на растерзание сопернику. Дважды после контратак "Ливерпуль" мог наказывать "чаек". В одном случае Салах пробил во вратаря, а в другом Коутиньо угодил в защитника. У "Брайтона" по сути был один момент, когда Мюррей бил без помех с близкого расстояния, но в ворота не попал.

Развязка же наступила в конце матча. Гости заработали штрафной и Коутиньо, в стиле знаменитого француза Мишеля Платини, пробил низом в момент, когда стенка подпрыгнула, мяч влетел в ближний угол – 1:4. А буквально через две минуты все тот же Коутиньо убежал к воротам и отдавал пас на Окслейда-Чемберлена, однако Данк подставил голову и срезал мяч в собственные ворота – 1:5.

В результате команда Юргена Клоппа добыла довольно легкую победу над новичком Лиги и продолжает погоню за тройкой лидеров чемпионата.

"Брайтон" – "Ливерпуль" – 1:5

Голы: Джан, 30 – 0:1. Фирмино, 31 – 0:2. Фирмино, 48 – 0:3. Мюррей, 51, с пенальти – 1:3. Коутиньо, 87 – 1:4. Данк, 89, в свои ворота – 1:5.

"Брайтон": Райан, Бруно (Скелотто, 77), Даффи, Данк, Бонг, Нокар (Марч, 70), Стивенс, Прёппер, Гросс, Мюррей, Браун (Искьердо, 70).

"Ливерпуль": Миньоле, Робертсон, Ловрен, Александер-Арнольд, Хендерсон (Груич, 90), Джан, Милнер, Вейналдум, Коутиньо, Салах (Окслейд-Чемберлен, 80), Фирмино (Соланке, 88).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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