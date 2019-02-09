"Ливерпуль" крупно победил "Борнмут" и другие результаты 26-го тура АПЛ

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё пять матчей. Выделим победы "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала". "Красные" разгромили "Борнмут" со счётом 3:0 и вернулись на вершину турнирной таблицы АПЛ, а "канониры" в гостях взяли верх над аутсайдером "Хаддерсфилдом".

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Нобл, 27 (пенальти) - 0:1, Заа, 76 - 1:1.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 79), Шлупп, Таунсенд, Миливоевич, Заа, Бентеке (Батшуайи, 60).

"Вест Хэм": Фабиански, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Антонио (Обианг, 73), Нобл, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Фредерикс (Сабалета, 84), Эрнандес (Арнаутович, 68).

"Ливерпуль" – "Борнмут" - 3:0

Голы: Мане, 24 - 1:0, Вейналдум, 34 - 2:0, Салах, 48 - 3:0.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Вейналдум (Александр-Арнольд, 77), Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане (Ориги, 87), Салах, Фирмино (Старридж, 90).

"Борнмут": Боруц, Кук, Рико (Мифем, 80), Смит, Аке, Серман, Айб (Соланке, 59), Фрэйзер, Гослинг, Кинг, Лерма (Муссе, 73).



"Саутгемптон" – "Кардифф" - 1:2

Голы: Бамба, 69 - 0:1, Стивенс, 90 - 1:1, Зохоре, 90 - 1:2.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Вестергор (Эльюнусси, 72), Бертран, Беднарек, Редмонд, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Валери (Галлахер, 83), Лонг (Остин, 72).

"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Артер, Патерсон, Роллс, Гуннарссон (Бакуна, 62), Рид (Зохоре, 62), Ньяссе (Камараса, 83).



"Уотфорд" – "Эвертон" - 1:0

Гол: Грэй, 65 - 1:0.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Холебас, Янмат, Кэткарт, Капу, Дукуре, Сема (Грэй, 46), Хьюз (Чалоба, 90), Деулофеу (Клеверли, 81), Дини.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Сигурдссон (Кэлверт-Льюин, 74), Гуйе, Андре Гомеш (Уолкотт, 63), Дэвис, Ришарлисон (Бернард, 66), Тосун.



"Хаддерсфилд" – "Арсенал" - 1:2

Голы: Ивоби, 16 - 0:1, Ляказетт, 44 - 0:2, Колашинац, 90 (автогол) - 1:2.

"Хаддерсфилд": Хэймер, Йоргенсен, Конголо (Дурм, 56), Смит, Шиндлер, Бакуна, Хогг, Панчон (Депуатр, 66), Муй, Качунга (Грант, 83), Диакаби.

"Арсенал": Лено, Мустафи, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Торрейра (Эль-Ненни, 59), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Уиллок, 88), Гендузи, Мхитарян (Денис Суарес, 76), Ляказетт.

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