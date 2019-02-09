"Ливерпуль" крупно победил "Борнмут" и другие результаты 26-го тура АПЛ

Теги ливерпульарсенал лондонуотфордкардифф ситикристал пэласвест хэм юнайтед

"Ливерпуль" крупно победил "Борнмут" и другие результаты 26-го тура АПЛ

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё пять матчей. Выделим победы "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала". "Красные" разгромили "Борнмут" со счётом 3:0 и вернулись на вершину турнирной таблицы АПЛ, а "канониры" в гостях взяли верх над аутсайдером "Хаддерсфилдом".

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Нобл, 27 (пенальти) - 0:1, Заа, 76 - 1:1.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 79), Шлупп, Таунсенд, Миливоевич, Заа, Бентеке (Батшуайи, 60).

"Вест Хэм": Фабиански, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Антонио (Обианг, 73), Нобл, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Фредерикс (Сабалета, 84), Эрнандес (Арнаутович, 68).

 

"Ливерпуль" – "Борнмут" - 3:0

Голы: Мане, 24 - 1:0, Вейналдум, 34 - 2:0, Салах, 48 - 3:0.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Вейналдум (Александр-Арнольд, 77), Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане (Ориги, 87), Салах, Фирмино (Старридж, 90).

"Борнмут": Боруц, Кук, Рико (Мифем, 80), Смит, Аке, Серман, Айб (Соланке, 59), Фрэйзер, Гослинг, Кинг, Лерма (Муссе, 73).
 

"Саутгемптон" – "Кардифф" - 1:2

Голы: Бамба, 69 - 0:1, Стивенс, 90 - 1:1, Зохоре, 90 - 1:2.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Вестергор (Эльюнусси, 72), Бертран, Беднарек, Редмонд, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Валери (Галлахер, 83), Лонг (Остин, 72).

"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Артер, Патерсон, Роллс, Гуннарссон (Бакуна, 62), Рид (Зохоре, 62), Ньяссе (Камараса, 83).
 

"Уотфорд" – "Эвертон" - 1:0

Гол: Грэй, 65 - 1:0.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Холебас, Янмат, Кэткарт, Капу, Дукуре, Сема (Грэй, 46), Хьюз (Чалоба, 90), Деулофеу (Клеверли, 81), Дини.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Сигурдссон (Кэлверт-Льюин, 74), Гуйе, Андре Гомеш (Уолкотт, 63), Дэвис, Ришарлисон (Бернард, 66), Тосун.


"Хаддерсфилд" – "Арсенал" - 1:2

Голы: Ивоби, 16 - 0:1, Ляказетт, 44 - 0:2, Колашинац, 90 (автогол) - 1:2.

"Хаддерсфилд": Хэймер, Йоргенсен, Конголо (Дурм, 56), Смит, Шиндлер, Бакуна, Хогг, Панчон (Депуатр, 66), Муй, Качунга (Грант, 83), Диакаби.

"Арсенал": Лено, Мустафи, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Торрейра (Эль-Ненни, 59), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Уиллок, 88), Гендузи, Мхитарян (Денис Суарес, 76), Ляказетт.

Не пропустите: Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Фулхэм". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Матч имени арбитров: "Реал" уверенно обыграл "Атлетико" в мадридском дерби

Матч имени арбитров: "Реал" уверенно обыграл "Атлетико" в мадридском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Челси Челси 25 50
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов