"Ливерпуль" крупно победил "Борнмут" и другие результаты 26-го тура АПЛ
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё пять матчей. Выделим победы "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала". "Красные" разгромили "Борнмут" со счётом 3:0 и вернулись на вершину турнирной таблицы АПЛ, а "канониры" в гостях взяли верх над аутсайдером "Хаддерсфилдом".
"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 1:1
Голы: Нобл, 27 (пенальти) - 0:1, Заа, 76 - 1:1.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 79), Шлупп, Таунсенд, Миливоевич, Заа, Бентеке (Батшуайи, 60).
"Вест Хэм": Фабиански, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Антонио (Обианг, 73), Нобл, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Фредерикс (Сабалета, 84), Эрнандес (Арнаутович, 68).
"Ливерпуль" – "Борнмут" - 3:0
Голы: Мане, 24 - 1:0, Вейналдум, 34 - 2:0, Салах, 48 - 3:0.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Вейналдум (Александр-Арнольд, 77), Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане (Ориги, 87), Салах, Фирмино (Старридж, 90).
"Борнмут": Боруц, Кук, Рико (Мифем, 80), Смит, Аке, Серман, Айб (Соланке, 59), Фрэйзер, Гослинг, Кинг, Лерма (Муссе, 73).
"Саутгемптон" – "Кардифф" - 1:2
Голы: Бамба, 69 - 0:1, Стивенс, 90 - 1:1, Зохоре, 90 - 1:2.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Вестергор (Эльюнусси, 72), Бертран, Беднарек, Редмонд, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Валери (Галлахер, 83), Лонг (Остин, 72).
"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Артер, Патерсон, Роллс, Гуннарссон (Бакуна, 62), Рид (Зохоре, 62), Ньяссе (Камараса, 83).
"Уотфорд" – "Эвертон" - 1:0
Гол: Грэй, 65 - 1:0.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Холебас, Янмат, Кэткарт, Капу, Дукуре, Сема (Грэй, 46), Хьюз (Чалоба, 90), Деулофеу (Клеверли, 81), Дини.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Сигурдссон (Кэлверт-Льюин, 74), Гуйе, Андре Гомеш (Уолкотт, 63), Дэвис, Ришарлисон (Бернард, 66), Тосун.
"Хаддерсфилд" – "Арсенал" - 1:2
Голы: Ивоби, 16 - 0:1, Ляказетт, 44 - 0:2, Колашинац, 90 (автогол) - 1:2.
"Хаддерсфилд": Хэймер, Йоргенсен, Конголо (Дурм, 56), Смит, Шиндлер, Бакуна, Хогг, Панчон (Депуатр, 66), Муй, Качунга (Грант, 83), Диакаби.
"Арсенал": Лено, Мустафи, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Торрейра (Эль-Ненни, 59), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Уиллок, 88), Гендузи, Мхитарян (Денис Суарес, 76), Ляказетт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11