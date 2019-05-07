"Ливерпуль" крупно проиграл "Барсе" в первом полуфинале ЛЧ, но шансы на проход есть! Рассказываем, в чем они заключаются

В первом матче на "Камп Ноу" "Ливерпуль" проиграл "Барселоне" со счетом 3:0. Это обстоятельство сразу же заставило всех подумать о том, что первый финалист уже определен, однако, как считаем мы, ситуация Юргена Клоппа и компании все еще не безнадежна. Будет сложно противостоять Месси и его режиму "супергероя", который может включится в любую секунду и решить вопрос в пользу каталонского клуба. Думаем, мы не откроем Америки, если скажем, что одной из главнейших задач Юргена Клоппа в игре на "Энфилде" будет закрыть аргентинца, ибо "Ливерпуль" будет оставлять шансы на проход в финал лишь до того момента, пока их ворота будут оставаться "сухими". Любой игровой снаряд за спиной Алиссона заставит "красных" забивать целых 5, а "Барселона" – это не ПСЖ, с которым проходили подобные трюки у самой же "Барселоны".

Первое, что ставит "Ливерпуль" в затруднительное положение – это травма Фирмино. В прошлом матче это не помешало Юргену Клоппу оставить эффективную в текущем сезоне систему 4-3-3 в покое, не ломая эту структуру. Однако, как мы могли видеть, атака команды Клоппа не была столь сбалансированной без бразильского исполнителя, в связи с чем перед главным тренером "Ливерпуля" ставится сложная задача – поломать свои стандартные 4-3-3 в пользу 4-2-3-1, где футболисты атаки будут иметь немного другие функции, или оставить все как есть, снова используя на позиции нападающего игроков, которые по таланту и уровню понимания игры уступают Фирмино. У Юргена Клоппа есть весьма нестандартный вариант, чтобы закрыть позицию Фирмино – Жоржиньо Вейналдум. Именно он поднимался выше в первой игре с "Барселоной", образовывая атакующий треугольник, но при этом ранее атакующий Вейналдум под руководством Клоппа превратился в чистую "восьмерку" или в чистую "шестерку", отчего его самым эффективным действием на позиции нападающего может быть прессинг и дальнейшая доставка мяча на Мане.

Тем не менее, прессинг, особенно на ранней стадии – это именно то, что может сыграть на руку "Ливерпуля" на "Энфилде", так как в Барселоне это стиль игры давал определенный эффект. "Барселона" была практически уничтожена высоким прессингом в начале каждого из таймов. Не помогли даже Андре Тер-Штеген, Пике и Лангле. Первый является одним из сильнейших вратарей мира в таком аспекте, как игра ногами, а вторые два очень хорошо чувствуют себя в быстром владении мячом. Образцово показательным в плане прессинга оказался второй тайм, где до 70 минуты "Ливерпуль" буквально уничтожал "Барселону", но команде Клоппа не хватило удачи, чтобы реализовать хотя бы один из своих моментов. Это было бы очень кстати, учитывая, что гостевой гол требовал бы от "красных" всего лишь 2 гола для прохода в финал.

Также в первом матче было видно, что "Ливерпуль" очень хорошо подготовился, чтобы использовать забегания Жорди Альбы. Да, первый гол в ворота подопечных Клоппа пришел именно после подключения Альбы, но если бы "красные" забили хоть один гол, то все обратили бы внимание вот на какое обстоятельство: когда Альба атакует, его почти всегда поддерживают полузащитники, чтобы создавать дополнительные возможности в атаке. Таким образом, подключения оставляли для "Ливерпуля" много свободных зон на левом краю, а полуфланг между позициями Альбы и Лангле можно считать настоящим подарком в плане свободы действий. Сложно предположить, что "Барселона" будет отсиживаться на своей половине поля, так что разрывы в этой зоне могут появиться и на "Энфилде". Юргену Клоппу придется озаботится тем, кто же будет закрывать позицию левого нападающего, так как Салах, как и Фирмино, с "Барселоной" не сыграют. Мы думаем, что не стоит гадать на кофейной гуще, так как единственный, кто может закрыть эту позицию со стороны скорости и интенсивного прессинга – это Шакири.

Важным вопросом, который волновал всех фанатов – почему Гомес, а не Трент Александр-Арнольд на правом фланге? По-видимому, Клопп выбрал такое сочетание, чтобы уплотнить линию обороны и создать для Месси и Суареса очень некомфортные условия. Нельзя сказать, что план с Гомесом полностью провалился, но очевидно, что в первую очередь атакующий вариант правого фланга Арнольд-Салах заставил бы Альбу меньше ходить на чужую половину поля и опасаться быстрых выпадов. А если бы быстрые выпады все же возникли, то атакующей парочке было бы проще их реализовывать. Сложно сказать, какой вариант Клопп изберет для ответного поединка, так как Салаха уже нет, а взаимодействия Шакири и Александра-Арнольда в полной мере не изучены, чтобы давать какие-либо прогнозы.

WhoScored сообщает, что против "Барсы" не сыграет еще один важный игрок – Наби Кейта. Можно сколько угодно говорить о том, что по ходу сезона гвинеец так и не стал тем Кейта, который феерил в "Лейпциге", но для игры с каталонцами его умения подходили абсолютно. В первую очередь, Наби обеспечивает прохождение вперед. То есть, ему не составляет труда ворваться в пространство между линиями, схватить мяч и продвинуть его ближе к атакующим игрокам, оставаясь четвертым членом атаки в случае необходимости создания ширины или игре на подборе. Если бы у Клоппа было больше кадровых ресурсов, то подобную роль в центре поля мог бы хорошо исполнить Шакири, но травма Салаха действительно спутала все карты.

В чистом остатке мы имеем то, что счет 3:0 предполагает лишь один вариант событий для "Ливерпуля" – играть в чистокровный футбол Клоппа построенный на гегенпрессинге. Титул чемпиона АПЛ уже практически ускользнул от "Ливерпуля", так что поставить все силы на выход в финал было бы разумным решением. Важно лишь правильно рассчитать силы, чтобы прессинг работал в течении всего матча. На "Камп Ноу" "Барса" показала, что она не всегда может противостоять этому футболу Клоппа. Кроме того, мы знаем каталонцев, как команду, которая может упустить преимущество в 3 мяча на выезде (да, "Рома"). Так что ждем! Матч начнется совсем скоро.

И горь Малиенко | soccernews.ru