"Ливерпуль" купил 16-летнего таланта из "Дерби Каунти"

Нападающий Кайде Гордон объявил о переходе из "Дерби Каунти" в "Ливерпуль".

"Время для новой главы, хочется побыстрее приступить к работе", - написал 16-летний футболист в инстаграме, прикрепив собственное фото в форме "красных".

"Ливерпуль" купил перспективного форварда за 3,4 миллиона евро. Детали контракта пока неизвестны.

Гордон успел провести 1 матч за основную команду "Дерби Каунти" в Чемпионшипе.

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